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Ермак: Неприглашение в НАТО из-за коррупции в Украине - это поиск причин для того, чтобы этого не делать

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А Владимир Зеленский является лидером борьбы с коррупцией

Ермак: Неприглашение в НАТО из-за коррупции в Украине - это поиск причин для того, чтобы этого не делать

president.gov.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Глава Офиса Президента Андрей Ермак считает, что неприглашение Украины в НАТО из-за уровня коррупции является лишь поиском причин для того, чтобы этого не делать.

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Об этом он заявил в интервью Наталье Мосейчук, передает Цензор.НЕТ.

"Открыто мы говорим с партнерами: коррупция существует во всех странах. Главное, как сегодня власть борется, строит институты, как борется сегодня с этой коррупцией. Если кто-то нас, и между прочим, с этим соглашается и гражданское общество, будет упрекать, что мы не можем получить приглашение в НАТО из-за уровня коррупции в Украине, - это поиск причин для того, чтобы это не сделать", - сказал он.

"Я не говорю, что это так и есть, что мы это слышим. Я говорю - если", - добавил Ермак.

Глава ОП заявил, что Украина борется с коррупцией, но она "не появилась в 2019 году".

"Этой проблеме много лет. И сегодня можно говорить о результатах борьбы. А они сегодня четкие, абсолютные. Я считаю, что, прежде всего, у нас не коррумпированный президент. И он является лидером этой борьбы", - подытожил Ермак.

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Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
04.11.2024 в 16:52
Путінський "штірліц", який прибрав під себе всі потоки грошей в країні, прибрав під себе всі силові структури і навіть призначає з татаровим командирів бригад, бореться з корупцією ???? Таке інтерв`ю можливо дати тільки одіозній "українській скабєєвій", в якої ніколи не було ні честі, ні совісті....
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Комментарии 1
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Просто Квашин (Харків)
04.11.2024 в 16:52
Путінський "штірліц", який прибрав під себе всі потоки грошей в країні, прибрав під себе всі силові структури і навіть призначає з татаровим командирів бригад, бореться з корупцією ???? Таке інтерв`ю можливо дати тільки одіозній "українській скабєєвій", в якої ніколи не було ні честі, ні совісті....
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