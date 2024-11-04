Ермак: Неприглашение в НАТО из-за коррупции в Украине - это поиск причин для того, чтобы этого не делать

Глава Офиса Президента Андрей Ермак считает, что неприглашение Украины в НАТО из-за уровня коррупции является лишь поиском причин для того, чтобы этого не делать.

Об этом он заявил в интервью Наталье Мосейчук, передает Цензор.НЕТ.

"Открыто мы говорим с партнерами: коррупция существует во всех странах. Главное, как сегодня власть борется, строит институты, как борется сегодня с этой коррупцией. Если кто-то нас, и между прочим, с этим соглашается и гражданское общество, будет упрекать, что мы не можем получить приглашение в НАТО из-за уровня коррупции в Украине, - это поиск причин для того, чтобы это не сделать", - сказал он.

"Я не говорю, что это так и есть, что мы это слышим. Я говорю - если", - добавил Ермак.

Глава ОП заявил, что Украина борется с коррупцией, но она "не появилась в 2019 году".

"Этой проблеме много лет. И сегодня можно говорить о результатах борьбы. А они сегодня четкие, абсолютные. Я считаю, что, прежде всего, у нас не коррумпированный президент. И он является лидером этой борьбы", - подытожил Ермак.