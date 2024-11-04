Украина получит от США еще 200 БТР Stryker, которые, вероятно, пойдут на Курское направление
Украина получит эти машины в рамках анонсированного ранее пакета помощи от США на сумму $425 млн
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В рамках анонсированного ранее пакета помощи от США на сумму $425 млн Украина получит не менее 212 скоростных восьмиколесных БТР Stryker, которые передадут подразделениям, воюющим в Курской области РФ.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Forbes.
"За вычетом примерно двух десятков Stryker, которые украинцы потеряли из-за российского огня, дополнительные машины увеличат украинский парк Stryker почти до 400. Киев передает 18-тонные машины вместимостью 11 человек десантно-штурмовым бригадам - обычно ими оснащают три батальона по 31 машине в каждой бригаде", - говорится в сообщении.
Ожидается, что БТР передадут подразделениям, которые воюют в Курской области РФ. Более ранних партий Strykers было достаточно для оснащения 80 и 82 десантно-штурмовых бригад, каждая из которых предоставила батальоны для вторжения в Курск в начале августа. Третья воздушно-штурмовая бригада, 95, также находится в Курске, и у нее пока нет ни одного Stryker.
"Маневренный Stryker с максимальной скоростью 60 миль в час прекрасно подходит для хаотичных городских боев и быстрых атак на дорогах, что является типичным для боевых действий в российской области, а также стал отличительной чертой битвы за Волчанск прошлой весной на северо-востоке Украины", - отмечает издание.
Напомним, 1 ноября США объявили о выделении очередного пакета помощи по безопасности для Украины на 425 миллионов долларов.
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