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Россияне вечером 3 ноября ударили одному из районов Харькова. Фото последствий

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Россияне вечером 3 ноября ударили одному из районов Харькова. Фото последствий

ДСНС Харкова

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Россияне вечером 3 ноября ударили по одному из районов Харькова.

Удар пришёлся на Шевченковский район города. По словам государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС), попадание зафиксировано недалеко от жилого массива города.

Повреждены многоэтажные жилые дома, легковые автомобили, здание супермаркета и другие торговые объекты, - написали спасатели.

В результате удара, по уточнённой информации, пострадало 11 гражданских и 4 полицейских.

В результате обстрела повреждено остекление окон объекта инфраструктуры, 4 торговых павильона, два супермаркета, дом, лабораторию, кофейню, 21 торговый киоск, торговый центр, кафе, 2 жилых дома, 10 автомобилей. Пострадали 11 гражданских людей и 4 сотрудника МВД, - сообщил губернатор Харьковской области Олег Синегубов.

Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил, что россияне нанесли удар управляемой авиабомбой.

Сотрудники ГСЧС показали фотографии последствий.

Харьков и Харьковская область часто подвергаются ударам россиян. Ранее российские войска ударили по жилому дому в одном из районов города и по объекту ЮНЕСКО.

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Источник:
ДСНС Харкова
Опубликовал: Владислав Прийменко
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