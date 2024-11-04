Жена Андрея Пятова рассказала о том, были ли измены в их браке
Пара недавно развелась
instagram.com/piatova
Как недавно стало известно, пара бывшего голкипера "Шахтера" и сборной Украины Андрея Пятова и его жены Юлии поставила точку в любовных отношениях, расставшись. В соцсетях Юлия рассказала о том, стали ли измены в их браке причиной такого решения.
В своем профиле в Instagram Юлия объяснила, что измены, как и скандалов, в их семье не было.
"Решение болезненное, но взвешенное... и когда-то Андрей расскажет нашу историю, если захочет", — прокомментировала слухи Пятова.
Также отметим, что Андрей и Юлия Пятовы прожили 19 лет вместе в браке, поженившись в 2005 году. У пары осталось четверо детей.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Instagram
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
04.11.2024 в 21:40
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Времени зря не теряет. Цыганков кардинально сменил имидж. ФОТО
- Ребров огласил список игроков, вызванных на ноябрьский сбор. Есть один дебютант
- Моуринью: Злюсь на людей из Фенербахче, которые привели меня сюда. Они рассказали мне половину правды
- Шевченко - один из "злодеев". FourFourTwo составил топ-10 "ограблений" в истории Золотого мяча
- Жена Кравца снова покоряет болельщиков эротическими снимками с морского побережья. Фото
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн
Комментарии 2