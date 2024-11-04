Жена Андрея Пятова рассказала о том, были ли измены в их браке

Как недавно стало известно, пара бывшего голкипера "Шахтера" и сборной Украины Андрея Пятова и его жены Юлии поставила точку в любовных отношениях, расставшись. В соцсетях Юлия рассказала о том, стали ли измены в их браке причиной такого решения.

В своем профиле в Instagram Юлия объяснила, что измены, как и скандалов, в их семье не было.

"Решение болезненное, но взвешенное... и когда-то Андрей расскажет нашу историю, если захочет", — прокомментировала слухи Пятова.

Также отметим, что Андрей и Юлия Пятовы прожили 19 лет вместе в браке, поженившись в 2005 году. У пары осталось четверо детей.