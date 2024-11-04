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Жена Андрея Пятова рассказала о том, были ли измены в их браке

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Пара недавно развелась

Жена Андрея Пятова рассказала о том, были ли измены в их браке

instagram.com/piatova

Новина українською

Как недавно стало известно, пара бывшего голкипера "Шахтера" и сборной Украины Андрея Пятова и его жены Юлии поставила точку в любовных отношениях, расставшись. В соцсетях Юлия рассказала о том, стали ли измены в их браке причиной такого решения.

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В своем профиле в Instagram Юлия объяснила, что измены, как и скандалов, в их семье не было.

"Решение болезненное, но взвешенное... и когда-то Андрей расскажет нашу историю, если захочет", — прокомментировала слухи Пятова.

Жена Андрея Пятова рассказала о том, были ли измены в их браке - изображение 1

Также отметим, что Андрей и Юлия Пятовы прожили 19 лет вместе в браке, поженившись в 2005 году. У пары осталось четверо детей.

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Андрей Пятов
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
04.11.2024 в 21:40
Не хорошо
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Комментарии 2
oda1979 (Запорожье)
04.11.2024 в 21:40
Не хорошо
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0
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
04.11.2024 в 20:38
Могли б ще рік потерпіти
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0
1

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