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ЮНЕСКО поможет восстановить повреждённый россиянами Госпром в Харькове

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Госпром входит в список объектов организации

ЮНЕСКО поможет восстановить повреждённый россиянами Госпром в Харькове

Фото - Поліція Харківської області

Новина українською

ЮНЕСКО поможет восстановить повреждённый россиянами Госпром в Харькове.

По словам заместителя председателя рабочей группы по вопросам реализации мероприятий в рамках работы Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО Юлии Згурской, организация поможет с восстановлением и защитой сооружения.

Организация готова помочь городу с проведением ускоренной процедуры внесения объекта в Список всемирного наследия. В планах - встреча, на которой будут обсуждаться детали номинационного досье, необходимого для дальнейших работ по восстановлению и защите Госпрома, - сообщила Юлия Згурская.

Также стороны обсудили необходимость внесения в список ЮНЕСКО всего ансамбля Площади Свободы.

Напомним, что 28 октября россияне при обстреле Харькова повредили один из подъездов здания государственной промышленности (Госпром).

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Источник:
Харківська міська рада
Опубликовал: Владислав Прийменко
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