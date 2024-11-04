ЮНЕСКО поможет восстановить повреждённый россиянами Госпром в Харькове
Госпром входит в список объектов организации
Фото - Поліція Харківської області
ЮНЕСКО поможет восстановить повреждённый россиянами Госпром в Харькове.
По словам заместителя председателя рабочей группы по вопросам реализации мероприятий в рамках работы Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО Юлии Згурской, организация поможет с восстановлением и защитой сооружения.
Организация готова помочь городу с проведением ускоренной процедуры внесения объекта в Список всемирного наследия. В планах - встреча, на которой будут обсуждаться детали номинационного досье, необходимого для дальнейших работ по восстановлению и защите Госпрома, - сообщила Юлия Згурская.
Также стороны обсудили необходимость внесения в список ЮНЕСКО всего ансамбля Площади Свободы.
Напомним, что 28 октября россияне при обстреле Харькова повредили один из подъездов здания государственной промышленности (Госпром).
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