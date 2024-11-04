За час работы с полиграфом УАФ платит 50-60 тысяч гривен. ФОТО

Час работы полиграфа (детектора лжи) обходится УАФ в 50-60 тысяч гривен.

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Об этом сообщил журналист и комментатор Игорь Цыганык, представив в своей авторской программе на YouTube договора по данной услуге, с одной стороны, подписанные ФОП Ищук, а с другой – госпожой Монзуль.

Сколько всего суммарно потратила УАФ на прохождение полиграфа арбитрами и сотрудниками, остается неизвестным.

Напомним, что после смены руководства УАФ и Комитета арбитров Ассоциация заявляла о том, что все арбитры УПЛ, как и некоторые сотрудники, проходили проверку на полиграфе.