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Руководство УАФ в зарубежных вояжах получает по 10 тысяч гривен суточных

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А врачи юношеских сборных - всего по тысяче

Руководство УАФ в зарубежных вояжах получает по 10 тысяч гривен суточных

uaf.ua

Новина українською

Руководство УАФ получает 10 тысяч гривен "суточных" в зарубежных поездках. Об этом заявил журналист и комментатор Игорь Цыганык.

В то же время врачи юношеских сборных Украины в своих зарубежных выездах с командой получают по 1 тысяче гривен в день за свою работу.

Напомним, что ранее Цыганык рассказал, сколько УАФ платит за услуги полиграфа (детектора лжи).

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За час работы с полиграфом УАФ платит 50-60 тысяч гривен. ФОТО
Игорь Цыганык УАФ
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1 голосов
Источник:
Youtube-канал Ігор Циганик
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
05.11.2024 в 00:05
Такі були в кінці 2022 ! Зараз в 2-3 рази вищі ! Зарплати керівництва УАФ за листопад 2022 року Лучано Лучі (глава Комітету арбітрів УАФ) – 675 тисяч гривень;Франческо Баранка (глава Комітету етики та чесної гри УАФ) – 471 тисяча гривень;Нікола Ріццолі (куратор підготовки українських арбітрів) – 376 тисяч гривень;Олексій Михайличенко (віце-президент) – 376 тисяч гривень;Юрій Записоцький (генеральний секретар УАФ) – 268 тисяч гривень;Алан Плієв (віце-президент УАФ на громадських засадах) – 266 тисяч гривень;Вадим Костюченко (віце-президент УАФ) – 226 тисяч гривень;Анатолій Дем’яненко (віце-президент УАФ) – 225 тисяч гривень;Олег Блохін (віце-президент УАФ) – 172 тисячі гривень;Ігор Бєланов (віце-президент УАФ) – 125 тисяч гривень.Зарплати деяких тренерів за листопад 2022 року: Олександр Петраков (головний тренер національної збірної України) – 435 тисяч гривень;Луїс Кортес (головний тренер жіночої національної збірної України) – 612 тисяч гривень.Також було оприлюднено інформацію про зарплати співробітників УАФ Маркетинг за листопад 2021 року. Олег Шкреба (працівник УАФ Маркетинг) – 1 мільйон 84 тисячі гривень тисяч гривень;Роман Волинець (генеральний директор УАФ Маркетинг) – 1 мільйон 169 тисяч гривень.На додаток до цього деякі працівники УАФ, які за інформацією ЗМІ, насправді виконують функції охорони президента УАФ Андрія Павелка, сумарно на місяць отримують 650 тисяч гривень.
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Комментарии 2
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Просто Квашин (Харків)
05.11.2024 в 00:05
Такі були в кінці 2022 ! Зараз в 2-3 рази вищі ! Зарплати керівництва УАФ за листопад 2022 року Лучано Лучі (глава Комітету арбітрів УАФ) – 675 тисяч гривень;Франческо Баранка (глава Комітету етики та чесної гри УАФ) – 471 тисяча гривень;Нікола Ріццолі (куратор підготовки українських арбітрів) – 376 тисяч гривень;Олексій Михайличенко (віце-президент) – 376 тисяч гривень;Юрій Записоцький (генеральний секретар УАФ) – 268 тисяч гривень;Алан Плієв (віце-президент УАФ на громадських засадах) – 266 тисяч гривень;Вадим Костюченко (віце-президент УАФ) – 226 тисяч гривень;Анатолій Дем’яненко (віце-президент УАФ) – 225 тисяч гривень;Олег Блохін (віце-президент УАФ) – 172 тисячі гривень;Ігор Бєланов (віце-президент УАФ) – 125 тисяч гривень.Зарплати деяких тренерів за листопад 2022 року: Олександр Петраков (головний тренер національної збірної України) – 435 тисяч гривень;Луїс Кортес (головний тренер жіночої національної збірної України) – 612 тисяч гривень.Також було оприлюднено інформацію про зарплати співробітників УАФ Маркетинг за листопад 2021 року. Олег Шкреба (працівник УАФ Маркетинг) – 1 мільйон 84 тисячі гривень тисяч гривень;Роман Волинець (генеральний директор УАФ Маркетинг) – 1 мільйон 169 тисяч гривень.На додаток до цього деякі працівники УАФ, які за інформацією ЗМІ, насправді виконують функції охорони президента УАФ Андрія Павелка, сумарно на місяць отримують 650 тисяч гривень.
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Просто Квашин (Харків)
05.11.2024 в 00:04
Насолоджуються життям під час війни ублюдки !
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