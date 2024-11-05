Руководство УАФ в зарубежных вояжах получает по 10 тысяч гривен суточных
А врачи юношеских сборных - всего по тысяче
uaf.ua
Руководство УАФ получает 10 тысяч гривен "суточных" в зарубежных поездках. Об этом заявил журналист и комментатор Игорь Цыганык.
В то же время врачи юношеских сборных Украины в своих зарубежных выездах с командой получают по 1 тысяче гривен в день за свою работу.
Напомним, что ранее Цыганык рассказал,
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Источник:Youtube-канал Ігор Циганик
Опубликовал: Михаил Черныш
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Просто Квашин (Харків)
05.11.2024 в 00:05
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