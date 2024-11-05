Руководство УАФ в зарубежных вояжах получает по 10 тысяч гривен суточных

Руководство УАФ получает 10 тысяч гривен "суточных" в зарубежных поездках. Об этом заявил журналист и комментатор Игорь Цыганык.

В то же время врачи юношеских сборных Украины в своих зарубежных выездах с командой получают по 1 тысяче гривен в день за свою работу.