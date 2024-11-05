Пономарев рассказал о целях на сезон и отношениях с руководством Руха

Главный тренер "желто-черных" Виталий Пономарев высказался по поводу задачи-минимум на сезон.

“Мы сказали ребятам, что и в Кубке, и в чемпионате нам нужно выигрывать каждую игру и становиться сильнее. Со своей стороны я могу сказать, что эта команда будет бороться за призовые места – медали, но на все нужно время. Мы должны прийти к этому, построить такую ​​команду".

[О доверии со стороны руководства] “Я этого не знаю, это нужно спрашивать у них. Их доверие я ощущаю. Но это футбол, вы же понимаете, что может произойти все, что угодно. Трудно сказать, очень многое зависит от разных факторов. Но сейчас у меня все нормально”, – ответил тренер.