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Пономарев рассказал о целях на сезон и отношениях с руководством Руха

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Наставник ответил на вопросы журналистов

Пономарев рассказал о целях на сезон и отношениях с руководством Руха

Фото: ФК Рух

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Главный тренер "желто-черных" Виталий Пономарев высказался по поводу задачи-минимум на сезон.

“Мы сказали ребятам, что и в Кубке, и в чемпионате нам нужно выигрывать каждую игру и становиться сильнее. Со своей стороны я могу сказать, что эта команда будет бороться за призовые места – медали, но на все нужно время. Мы должны прийти к этому, построить такую ​​команду".

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[О доверии со стороны руководства] “Я этого не знаю, это нужно спрашивать у них. Их доверие я ощущаю. Но это футбол, вы же понимаете, что может произойти все, что угодно. Трудно сказать, очень многое зависит от разных факторов. Но сейчас у меня все нормально”, – ответил тренер.

Пономарев возглавляет первую команду "Руха" с марта 2023 года.

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Рух (Львов) Виталий Пономарев
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Источник:
Sport-express
Опубликовал: Александр Симченко
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