Минус 1260 оккупантов. Генштаб ВСУ обновил потери врага
Мощные показатели
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 1260 оккупантов, 15 танков, 43 бронемашины и 29 артсистем.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника по состоянию на утро 5 ноября ориентировочно составили:
- личного состава - около 701650 (+1260) человек,
- танков - 9208 (+15) ед,
- боевых бронированных машин - 18581 (+43) ед,
- артиллерийских систем - 20150 (+29) ед,
- РСЗО - 1245 (+0) ед,
- средства ПВО - 996 (+2) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 18309 (+29),
- крылатые ракеты - 2631 (+2),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 28278 (+41) ед,
- специальная техника - 3587 (+0)
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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