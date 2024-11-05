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Минус 1260 оккупантов. Генштаб ВСУ обновил потери врага

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Минус 1260 оккупантов. Генштаб ВСУ обновил потери врага

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 1260 оккупантов, 15 танков, 43 бронемашины и 29 артсистем.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника по состоянию на утро 5 ноября ориентировочно составили:

  • личного состава - около 701650 (+1260) человек,
  • танков - 9208 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин - 18581 (+43) ед,
  • артиллерийских систем - 20150 (+29) ед,
  • РСЗО - 1245 (+0) ед,
  • средства ПВО - 996 (+2) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 18309 (+29),
  • крылатые ракеты - 2631 (+2),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 28278 (+41) ед,
  • специальная техника - 3587 (+0)
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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