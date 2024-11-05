Зеленский рассказал, сколько солдат КНДР уже на Курщине

Президент Владимир Зеленский сообщил во время вечернего обращения , что в Курской области РФ уже находятся 11 тысяч военных из КНДР, а ответной реакции западных партнеров до сих пор нет.



"Был сегодня также отдельный доклад ГУР и Службы внешней разведки по северокорейским военным на территории России. Уже 11 тысяч в Курской области. Мы видим увеличение северных корейцев и не видим увеличения реакции партнеров, к сожалению".

Глава государства напомнил, что вскоре будет три месяца с начала украинской операции в Курской области РФ. Украинские защитники держат под контролем «санитарную зону» у границы.



"И это важно - держим эту "санитарную зону" в определенных районах вблизи нашей государственной границы. И должны ценить значение этой операции - Курской операции - для пополнения нашего обменного фонда. Это очень помогло освобождению наших людей из российского плена", - добавил он.

Президент США, комментируя участие КНДР, сказал, что если ее войска пересекут границу, то украинцы имеют право по ним бить.