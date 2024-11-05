Зеленский рассказал, сколько солдат КНДР уже на Курщине
Более 10 тысяч
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент Владимир Зеленский сообщил во время вечернего обращения , что в Курской области РФ уже находятся 11 тысяч военных из КНДР, а ответной реакции западных партнеров до сих пор нет.
"Был сегодня также отдельный доклад ГУР и Службы внешней разведки по северокорейским военным на территории России. Уже 11 тысяч в Курской области. Мы видим увеличение северных корейцев и не видим увеличения реакции партнеров, к сожалению".
Глава государства напомнил, что вскоре будет три месяца с начала украинской операции в Курской области РФ. Украинские защитники держат под контролем «санитарную зону» у границы.
"И это важно - держим эту "санитарную зону" в определенных районах вблизи нашей государственной границы. И должны ценить значение этой операции - Курской операции - для пополнения нашего обменного фонда. Это очень помогло освобождению наших людей из российского плена", - добавил он.
Президент США, комментируя участие КНДР, сказал, что если ее войска пересекут границу, то украинцы имеют право по ним бить.
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