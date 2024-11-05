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Зеленский рассказал, сколько солдат КНДР уже на Курщине

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Более 10 тысяч

Зеленский рассказал, сколько солдат КНДР уже на Курщине

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Владимир Зеленский сообщил во время вечернего обращения , что в Курской области РФ уже находятся 11 тысяч военных из КНДР, а ответной реакции западных партнеров до сих пор нет.

"Был сегодня также отдельный доклад ГУР и Службы внешней разведки по северокорейским военным на территории России. Уже 11 тысяч в Курской области. Мы видим увеличение северных корейцев и не видим увеличения реакции партнеров, к сожалению".

Глава государства напомнил, что вскоре будет три месяца с начала украинской операции в Курской области РФ. Украинские защитники держат под контролем «санитарную зону» у границы.

"И это важно - держим эту "санитарную зону" в определенных районах вблизи нашей государственной границы. И должны ценить значение этой операции - Курской операции - для пополнения нашего обменного фонда. Это очень помогло освобождению наших людей из российского плена", - добавил он.

Президент США, комментируя участие КНДР, сказал, что если ее войска пересекут границу, то украинцы имеют право по ним бить.

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Источник:
Володимир Зеленський
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Gudvin85 (Киев)
05.11.2024 в 09:06
А какая реакция должна быть, если они пока на территории другого государства? Вот когда они начнут воевать, тогда и должна быть реакция
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Комментарии 2
Gudvin85 (Киев)
05.11.2024 в 09:06
А какая реакция должна быть, если они пока на территории другого государства? Вот когда они начнут воевать, тогда и должна быть реакция
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0
1
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Просто Квашин (Харків)
05.11.2024 в 09:52
"Какая разніца ? Один єбьот, другой, ка.цап, дразніца !" Тобі свинособака путінська в СВО скоро, чорний мішок приготував ?
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