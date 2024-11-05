Почти 80 запущенных БПЛА на Украину. Сколько сбило ПВО?
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В ночь на 05 ноября 2024 года враг нанес удар двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Черного моря по Одесской области, атаковал управляемыми авиабомбами Харьковщину, выпустил 79 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа с направлений Брянск, Курск, Орел - рф.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие двух КАР Х-59/69 и 48-ми "шахедов" в Одесской, Киевской, Сумской, Полтавской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Хмельницкой областях.
30 вражеских дронов локально потеряно в разных регионах Украины, еще один - вернулся в Россию.
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