Почти 80 запущенных БПЛА на Украину. Сколько сбило ПВО?

В ночь на 05 ноября 2024 года враг нанес удар двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Черного моря по Одесской области, атаковал управляемыми авиабомбами Харьковщину, выпустил 79 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа с направлений Брянск, Курск, Орел - рф.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие двух КАР Х-59/69 и 48-ми "шахедов" в Одесской, Киевской, Сумской, Полтавской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Хмельницкой областях.

30 вражеских дронов локально потеряно в разных регионах Украины, еще один - вернулся в Россию.