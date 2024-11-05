Грозный: Удивлен, что Мудрик имеет столько практики при такой конкуренции в Челси
Не все так плохо
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский тренер Вячеслав Грозный прокомментировал вызов вингера лондонского "Челси" Михаила Мудрика в состав сборной Украины на предстоящие матчи Лиги наций.
"У Мудрика мало практики. Но, слушайте, я удивлен, что он ее вообще столько имеет при такой конкуренции в "Челси", - сказал специалист.
На счету Мудрика 1 гол и 4 результативные передачи в 12 матчах на клубном уровне в текущем сезоне.
16 ноября национальная команда Украины сыграет против Грузии, 19 - с Албанией.
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Источник:Tribuna
Опубликовал: Александр Бураков
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Просто Квашин (Харків)
05.11.2024 в 12:31
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