Грозный: Удивлен, что Мудрик имеет столько практики при такой конкуренции в Челси

Украинский тренер Вячеслав Грозный прокомментировал вызов вингера лондонского "Челси" Михаила Мудрика в состав сборной Украины на предстоящие матчи Лиги наций.

"У Мудрика мало практики. Но, слушайте, я удивлен, что он ее вообще столько имеет при такой конкуренции в "Челси", - сказал специалист.