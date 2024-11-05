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Грозный: Удивлен, что Мудрик имеет столько практики при такой конкуренции в Челси

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Не все так плохо

Грозный: Удивлен, что Мудрик имеет столько практики при такой конкуренции в Челси

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский тренер Вячеслав Грозный прокомментировал вызов вингера лондонского "Челси" Михаила Мудрика в состав сборной Украины на предстоящие матчи Лиги наций.

"У Мудрика мало практики. Но, слушайте, я удивлен, что он ее вообще столько имеет при такой конкуренции в "Челси", - сказал специалист.

На счету Мудрика 1 гол и 4 результативные передачи в 12 матчах на клубном уровне в текущем сезоне.

16 ноября национальная команда Украины сыграет против Грузии, 19 - с Албанией.

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Вячеслав Грозный Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
Tribuna
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
05.11.2024 в 12:31
Зборище підер@сів-диванних дрочунів, які в житті не побудували навіть собачої будки, захлинаються власним лайном, критикуючи кращих (на сьогодні) футболістів країни... Замісь того, щоб підтримати, як інші вболівальники цивілізованих країн, це пробухане бидло завжди готове вилити цистерни лайна... Ну зрозуміло, що гниди катсапські цим займаються цим постійно за 30 серебреників, а що ж ви, недороблені "українці" не стаєте на захист наших ?
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Комментарии 4
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Просто Квашин (Харків)
05.11.2024 в 12:31
Зборище підер@сів-диванних дрочунів, які в житті не побудували навіть собачої будки, захлинаються власним лайном, критикуючи кращих (на сьогодні) футболістів країни... Замісь того, щоб підтримати, як інші вболівальники цивілізованих країн, це пробухане бидло завжди готове вилити цистерни лайна... Ну зрозуміло, що гниди катсапські цим займаються цим постійно за 30 серебреників, а що ж ви, недороблені "українці" не стаєте на захист наших ?
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0
0
Matachorros (Chicago)
05.11.2024 в 11:25
Спасибо тренеру, добрый человек проявляет невиданное добродушие и поддержку. Мудрик в ответку платит тотальным пофигизмом. Я уже говорил, у Мойеса он бы парировал лавку без просыху.
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Просто Квашин (Харків)
05.11.2024 в 12:49
Дякуємо, ка.цапе, що ти висвітив себе ! Приємно в "ли-ни-ри" жити ? Багато у вас Мудриків ? А забув.... в вас же футболу немає....
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
05.11.2024 в 10:46
Так, я теж здивований, навіщо легкоатлета випускають грати у футбол..
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