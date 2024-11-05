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Блохин: Я был уникумом в какой-то степени. Многое было дано природой

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Именинник раскрыл одну из причин своего успеха

Блохин: Я был уникумом в какой-то степени. Многое было дано природой

Getty Images/Global Images Ukraine

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Сегодня Олегу Блохину исполняется 72 года. В день своего рождения легенда украинского футбола ответил на вопрос, как ему удалось отыграть в киевском "Динамо" более 15 сезонов.

"Значит, хватило запаса прочности. Уникумом был в какой-то степени. Многое было дано природой. Наверное, генетика сказалась. Мама до 92 лет работала заведующей методическим кабинетом в Киевской национальной академии строительства и архитектуры. Проработала там более 50 лет. До этого легкой атлетикой занималась, была первым номером сборной СССР накануне Олимпийских игр в Хельсинки-1952. Должна была ехать в Финляндию. Но не сложилось - из-за моего рождения", - сказал Блохин.

Напомним, Олег Блохин выступал за "Динамо" в качестве футболиста с 1969 по 1988 годы. Он стал первым украинцем, которого признали лучшим футболистом Европы.

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Олег Блохин Динамо (Киев) День рождения
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Источник:
Champion
Опубликовал: Александр Бураков
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