Россия ударила по Запорожью: много погибших и раненых

Российские агрессоры нанесли удар по Запорожью во вторник, 5 ноября. Целью был объект инфраструктуры города.

Начальник Запорожской ОГА Иван Федоров сообщает о 6 погибших и 16 раненых (по состоянию на 12:00).

"На месте попадания произошел пожар - таковы предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье. Всем оказывается медицинская помощь", - заявил Федоров.

В октябре появились сообщения в СМИ о том, что российские войска могут готовить масштабное наступление с целью захвата Запорожья. Оккупанты также усилили воздушные удары по городу, применяя управляемые авиационные бомбы.