Россия ударила по Запорожью: много погибших и раненых
Последствия утренней атаки
Соцмережі
Российские агрессоры нанесли удар по Запорожью во вторник, 5 ноября. Целью был объект инфраструктуры города.
Начальник Запорожской ОГА Иван Федоров сообщает о 6 погибших и 16 раненых (по состоянию на 12:00).
"На месте попадания произошел пожар - таковы предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье. Всем оказывается медицинская помощь", - заявил Федоров.
В октябре появились сообщения в СМИ о том, что российские войска могут готовить масштабное наступление с целью захвата Запорожья. Оккупанты также усилили воздушные удары по городу, применяя управляемые авиационные бомбы.
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Источник:Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
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