"Он хочет втянуть нас в войну". Вице-премьер Польши раскритиковал Зеленского

Вице-премьер-министр Польши Кшиштоф Гавковский обвинил президента Украины Владимира Зеленского в желании втянуть Варшаву в войну с Россией.

Об этом сообщает Radio Zet.

"У меня такое впечатление, что последние слова, которые прозвучали из уст президента Зеленского, недостойны политика, который многим обязан Польше. Передано оборудование, гражданами опекались, Польша - большой друг Украины, транспортный узел. Мне казалось, что в таких ситуациях надо говорить кому-то "спасибо", а не придираться.

Зеленский хочет, чтобы Польша сбивала ракеты над Украиной, то есть хочет, чтобы Польша вступила в войну, то есть хочет, чтобы Польша воевала с Россией. Я не согласен с такими заявлениями.

Украина и украинский президент забыли, как мы вели себя в Польше и сколько мы помогли с 2022 года.

Чего я ожидаю от Украины и прежде всего от президента - а я недавно посещал Киев, - это чтобы мы ценили, что у нас есть друг, который протянул тебе руку помощи в трудные моменты, и не критиковали его, когда окажется, что мы хотим еще большего", - подчеркнул польский вице-премьер-министр.