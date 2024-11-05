"Он хочет втянуть нас в войну". Вице-премьер Польши раскритиковал Зеленского
Конфликт не утихает
Getty Images/Global Images Ukraine
Вице-премьер-министр Польши Кшиштоф Гавковский обвинил президента Украины Владимира Зеленского в желании втянуть Варшаву в войну с Россией.
Об этом сообщает Radio Zet.
"У меня такое впечатление, что последние слова, которые прозвучали из уст президента Зеленского, недостойны политика, который многим обязан Польше. Передано оборудование, гражданами опекались, Польша - большой друг Украины, транспортный узел. Мне казалось, что в таких ситуациях надо говорить кому-то "спасибо", а не придираться.
Зеленский хочет, чтобы Польша сбивала ракеты над Украиной, то есть хочет, чтобы Польша вступила в войну, то есть хочет, чтобы Польша воевала с Россией. Я не согласен с такими заявлениями.
Украина и украинский президент забыли, как мы вели себя в Польше и сколько мы помогли с 2022 года.
Чего я ожидаю от Украины и прежде всего от президента - а я недавно посещал Киев, - это чтобы мы ценили, что у нас есть друг, который протянул тебе руку помощи в трудные моменты, и не критиковали его, когда окажется, что мы хотим еще большего", - подчеркнул польский вице-премьер-министр.
Недавно президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна не в состоянии передать Украине истребители МиГ-29, хотя об этом договаривались в июле.
Зеленский заявил, что, несмотря на договоренность с НАТО, Польша нашла другую причину для того, чтобы не передавать Киеву свои старые истребители МиГ-29.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что его страна предлагает Украине покупать вооружение в кредит.
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