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"Он хочет втянуть нас в войну". Вице-премьер Польши раскритиковал Зеленского

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Конфликт не утихает

"Он хочет втянуть нас в войну". Вице-премьер Польши раскритиковал Зеленского

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вице-премьер-министр Польши Кшиштоф Гавковский обвинил президента Украины Владимира Зеленского в желании втянуть Варшаву в войну с Россией.

Об этом сообщает Radio Zet.

"У меня такое впечатление, что последние слова, которые прозвучали из уст президента Зеленского, недостойны политика, который многим обязан Польше. Передано оборудование, гражданами опекались, Польша - большой друг Украины, транспортный узел. Мне казалось, что в таких ситуациях надо говорить кому-то "спасибо", а не придираться.

Зеленский хочет, чтобы Польша сбивала ракеты над Украиной, то есть хочет, чтобы Польша вступила в войну, то есть хочет, чтобы Польша воевала с Россией. Я не согласен с такими заявлениями.

Украина и украинский президент забыли, как мы вели себя в Польше и сколько мы помогли с 2022 года.

Чего я ожидаю от Украины и прежде всего от президента - а я недавно посещал Киев, - это чтобы мы ценили, что у нас есть друг, который протянул тебе руку помощи в трудные моменты, и не критиковали его, когда окажется, что мы хотим еще большего", - подчеркнул польский вице-премьер-министр.

Недавно президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна не в состоянии передать Украине истребители МиГ-29, хотя об этом договаривались в июле.

Зеленский заявил, что, несмотря на договоренность с НАТО, Польша нашла другую причину для того, чтобы не передавать Киеву свои старые истребители МиГ-29.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что его страна предлагает Украине покупать вооружение в кредит.

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Украина Польша Владимир Зеленский война с россией
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Источник:
Radio Zet
Опубликовал: Александр Бураков
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