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Умеров: На фронте произошли первые столкновения ВСУ с войсками КНДР

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Умеров: На фронте произошли первые столкновения ВСУ с войсками КНДР

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что между украинскими и северокорейскими войсками в Курской области уже были первые столкновения. Соответствующее заявление министр сделал в интервью южнокорейским СМИ.

На вопрос, означает ли участие Северной Кореи официальное присоединение к войне, Умеров ответил:

"Да, я так думаю. Это были столкновения. Мы ожидаем, что в ближайшие недели будет больше привлечений (сил КНДР на фронте - прим.)", - отметил он.

По словам Умерова, ожидается, что пять подразделений по 3000 человек каждое распределят по линии фронта протяженностью в 1500 км. Таким образом общая численность привлеченных к войне корейцев составит 15 000 человек. Их полноценно привлекут после завершения учений.

Вчера вечером президент Владимир Зеленский сообщил о прибытии в Курскую область 11 тысяч северокорейских военнослужащих.

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Украина КНДР ВСУ Рустем Умеров война с россией
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Источник:
https://www.politico.eu/article/ukraine-clashed-north-korean-troops-first-time-minister-says-rustem-umerov-moscow/
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Море23 (Одесса)
05.11.2024 в 16:03
А ещё с инопланетянами
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Комментарии 2
Море23 (Одесса)
05.11.2024 в 16:03
А ещё с инопланетянами
Ответить
0
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
05.11.2024 в 16:19
Що , гнида путінська, вже підгорає ? Закінчаться собаки, корейці вас, смердючих ка.цапів, жрати почнуть !
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