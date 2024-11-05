Умеров: На фронте произошли первые столкновения ВСУ с войсками КНДР
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Getty Images/Global Images Ukraine
Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что между украинскими и северокорейскими войсками в Курской области уже были первые столкновения. Соответствующее заявление министр сделал в интервью южнокорейским СМИ.
На вопрос, означает ли участие Северной Кореи официальное присоединение к войне, Умеров ответил:
"Да, я так думаю. Это были столкновения. Мы ожидаем, что в ближайшие недели будет больше привлечений (сил КНДР на фронте - прим.)", - отметил он.
По словам Умерова, ожидается, что пять подразделений по 3000 человек каждое распределят по линии фронта протяженностью в 1500 км. Таким образом общая численность привлеченных к войне корейцев составит 15 000 человек. Их полноценно привлекут после завершения учений.
Вчера вечером президент Владимир Зеленский сообщил о прибытии в Курскую область 11 тысяч северокорейских военнослужащих.
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