Умеров: На фронте произошли первые столкновения ВСУ с войсками КНДР

Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что между украинскими и северокорейскими войсками в Курской области уже были первые столкновения. Соответствующее заявление министр сделал в интервью южнокорейским СМИ.

На вопрос, означает ли участие Северной Кореи официальное присоединение к войне, Умеров ответил:

"Да, я так думаю. Это были столкновения. Мы ожидаем, что в ближайшие недели будет больше привлечений (сил КНДР на фронте - прим.)", - отметил он.

По словам Умерова, ожидается, что пять подразделений по 3000 человек каждое распределят по линии фронта протяженностью в 1500 км. Таким образом общая численность привлеченных к войне корейцев составит 15 000 человек. Их полноценно привлекут после завершения учений.

Вчера вечером президент Владимир Зеленский сообщил о прибытии в Курскую область 11 тысяч северокорейских военнослужащих.