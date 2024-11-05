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В Кремле заявили, что Санду не является президентом Молдовы

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Об этом заявил представитель российского диктатора Путина Песков

В Кремле заявили, что Санду не является президентом Молдовы

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Представитель российского диктатора заявил, что РФ может "объективно судить об этих выборах" на примере граждан Молдовы, которые голосовали из России.

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По словам Пескова, гражданам Молдовы в России "не было предоставлено возможности использовать свой голос", поэтому результаты выборов "считать чистыми невозможно".

Молдова открыла в России всего два участка - оба в Москве. На каждом из них проголосовали по 4999 избирателей из 5 тыс. возможных.

Напомним, что 3 ноября в Молдове состоялся второй тур президентских выборов. Победу одержала действующий президент Мая Санду с результатом 55,33%. Ее оппонента Стояногло поддержали 44,67% избирателей.

Победу Санду фактически обеспечила поддержка граждан Молдовы, находящихся за рубежом.

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