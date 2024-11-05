В Кремле заявили, что Санду не является президентом Молдовы
Об этом заявил представитель российского диктатора Путина Песков
фото из свободных источников
Представитель российского диктатора заявил, что РФ может "объективно судить об этих выборах" на примере граждан Молдовы, которые голосовали из России.
По словам Пескова, гражданам Молдовы в России "не было предоставлено возможности использовать свой голос", поэтому результаты выборов "считать чистыми невозможно".
Молдова открыла в России всего два участка - оба в Москве. На каждом из них проголосовали по 4999 избирателей из 5 тыс. возможных.
Напомним, что 3 ноября в Молдове состоялся второй тур президентских выборов. Победу одержала действующий президент Мая Санду с результатом 55,33%. Ее оппонента Стояногло поддержали 44,67% избирателей.
Победу Санду фактически обеспечила поддержка граждан Молдовы, находящихся за рубежом.
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