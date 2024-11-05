В США начались президентские выборы - известны первые результаты
Выборы в США стартовали
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Президентские выборы в США начались. Известны первые результаты с первого участка - небольшого поселения Диксвилл-Нотч в Нью-Гемпшире.
Поселение расположено вдоль американо-канадской границы на северной окраине Нью-Гемпшира. По традиции, берущей свое начало с 1960 года, оно открыло и закрыло свой избирательный участок сразу после полуночи.
Голосовали четверо республиканцев и двое незадекларированных избирателей. Камала Харрис и Дональд Трамп набрали по три голоса.
Все избиратели в Диксвилл-Нотч, имеющие право голоса, собираются в ныне недействующем отеле "Бальзамс", чтобы отдать свои тайные голоса. После каждого голосования голоса считают и сразу же объявляют результаты. Это происходит на несколько часов раньше, чем где-либо в США.
На последних двух президентских выборах избиратели в Диксвилл-Нотч поддержали кандидата от Демократической партии. Так, в 2020 году они единодушно отдали 5 голосов за президента Джо Байдена, а в 2016 году - 4 из 7 голосов получила Хиллари Клинтон. Два отдали за Трампа и один - за кандидата от Либертарианской партии Гэри Джонсона.
Известно, что в январе 4 зарегистрированных республиканских избирателей и двое независимых приняли участие в праймериз Республиканской партии. Тогда они отдали 6 голосов за экс-губернатора Южной Каролины Никки Хейли.
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