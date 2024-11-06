Лунин не спас Реал, Ман Сити разгромлен, разборки в Ингульце. Главные новости за 5 ноября

Мадрид после 0:4 с "Барселоной" снова показал плохую игру на обоих концах поля, за что был изящно наказан очень настроенным "Миланом". Наш Андрей Лунин выполнил 3-4 ярких сэйвов, но спасти матч для "Реала" не мог — слишком уж бездарно сыграли полевые.

Еще одна сенсация. "Сити" рано забил в Лиссабоне, но в дальнейшем его план на матч развалился, и "Львы" эффектно взяли свое, а Холанд еще и пенальти не забил. Для "Горожан" это поражение стало 3-м кряду. Ну, а Рубен Аморим, таким образом, красиво попрощался со "Спортингом" - уже с понедельника он возглавит "МЮ".

Чемпион Германии "Байер" не выглядел ровней "Ливерпулю", который выиграл 5 матчей из последних 6 (0:4). Также очень слабо выглядела "Жирона" в Эйндховене (0:4), а вот дортмундской "Боруссии" и "Монако" пришлось помучиться, чтобы взять по три очка со "Штурмом" и "Болоньей" соответственно. "Ювентусу" против на поле "Лилля" это не удалось, там ничья 1:1. Ну, и "Селтик" красиво перевернул матч против "РБ Лейпциг" (3:1), в этом сезоне скотты хороши.

Унаи Мельгоса утром опубликовал состав на спарринги с Италией и Португалией, а уже к вечеру из него исчезли динамовцы Назар Волошин, Константин Вивчаренко, Валентин Рубчинский и Тарас Михавко, а также Владимир Салюк из "Металлиста 1925". В чем дело — пока неясно. Небанальная ситуация.

Денис получил травму в матче с "Шахтером" (1:1), но уже все хорошо, он сыграет в ЛЕ. А вот его коллега по амплуа Брайан Себальос на поле не выйдет — у него дежурная травма; уже 4-я после перехода в "Динамо" летом. Не повезло киевлянам с этим колумбийцем, он пока выходил на поле 4 раза.

Имеются ввиду Артем Ситало, Юрий Козыренко, Сергей Петько, Олександр Козак и Максим Мельничук. Поводом стало поражение от "Динамо" 2:5. Президент "Ингульца" Александр Поворознюк уже заявил, мол, они хотели получать деньги, но не зарабатывать. Мини-скандал.