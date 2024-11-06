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Силы обороны уничтожили 1250 оккупантов за сутки - Генштаб

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Боевые будни воинов

Силы обороны уничтожили 1250 оккупантов за сутки - Генштаб

Вовки Да Вінчі

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За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1250 российских военных, 20 артиллерийских систем, 6 танков и 11 боевых бронированных машин.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.11.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - 702900 (+1250);
  • танков - 9214 (+6);
  • боевых бронированных машин - 18592 (+11);
  • артиллерийских систем - 20170 (+20);
  • реактивных систем залпового огня - 1245 (+0);
  • средств ПВО - 996 (+0);
  • самолетов - 369 (+0);
  • вертолетов - 329 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 18366 (+57);
  • крылатых ракет - 2631 (+0);
  • кораблей/катеров - 28 (+0);
  • подводных лодок - 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 28333 (+55);
  • специальной техники - 3588 (+1).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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