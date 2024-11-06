Силы обороны уничтожили 1250 оккупантов за сутки - Генштаб
Боевые будни воинов
Вовки Да Вінчі
За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1250 российских военных, 20 артиллерийских систем, 6 танков и 11 боевых бронированных машин.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.11.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - 702900 (+1250);
- танков - 9214 (+6);
- боевых бронированных машин - 18592 (+11);
- артиллерийских систем - 20170 (+20);
- реактивных систем залпового огня - 1245 (+0);
- средств ПВО - 996 (+0);
- самолетов - 369 (+0);
- вертолетов - 329 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 18366 (+57);
- крылатых ракет - 2631 (+0);
- кораблей/катеров - 28 (+0);
- подводных лодок - 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 28333 (+55);
- специальной техники - 3588 (+1).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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