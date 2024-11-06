Враг выпустил более 60 шахедов по Украине. Сколько сбило ПВО?
Неспокойно было в девяти областях
Getty Images / Global Images Ukraine
В ночь на 06 ноября 2024 года (с 20.00 5 ноября) враг нанес удар по Одесской области двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и Х-31П из акватории Черного моря, также выпустил по Украине 63 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотники неустановленного типа с направлений Брянск, Приморско-Ахтарск, Орел - рф, Чауда - Крым.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 07.30 подтверждено сбитие 38-ми "шахедов" в Одесской, Николаевской, Киевской, Сумской, Кировоградской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Запорожской областях.
20 дронов локально потеряно в разных регионах Украины, еще два - в воздушном пространстве Украины.
Популярное сейчас
- Хуже при Анчелотти еще не было. Реал Мадрид — Милан 1:3. Видео голов и обзор матча
- Андрей Лунин отметился невероятным сейвом в матче против Милана. ВИДЕО
- Реал Мадрид - Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
- Сырский: В настоящее время ВСУ сдерживают одно из мощнейших наступлений россиян с начала полномасштабного вторжения
- "Новая звезда украинского шансона." Поворознюк стал продюсером украинской певицы. ВИДЕО
- Жена Кравца снова покоряет болельщиков эротическими снимками с морского побережья. Фото