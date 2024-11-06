Враг выпустил более 60 шахедов по Украине. Сколько сбило ПВО?

В ночь на 06 ноября 2024 года (с 20.00 5 ноября) враг нанес удар по Одесской области двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и Х-31П из акватории Черного моря, также выпустил по Украине 63 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотники неустановленного типа с направлений Брянск, Приморско-Ахтарск, Орел - рф, Чауда - Крым.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 07.30 подтверждено сбитие 38-ми "шахедов" в Одесской, Николаевской, Киевской, Сумской, Кировоградской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Запорожской областях.

20 дронов локально потеряно в разных регионах Украины, еще два - в воздушном пространстве Украины.