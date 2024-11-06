  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Дональд Трамп станет 47-м президентом США
В тренде

Дональд Трамп станет 47-м президентом США

Общие новости

Преимущество во всех ключевых штатах

Дональд Трамп станет 47-м президентом США

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп побеждает на президентских выборах в США. По информации The Hill, политик получил более 270 необходимых голосов выборщиков. Таким образом, он станет 47-м президентом США в истории страны.

Трамп имеет преимущество во всех ключевых семи штатах в голосовании: Висконсине, Пенсильвании, Мичигане, Джорджии, Неваде, Северной Каролине и Аризоне.

Сейчас Трамп гарантированно имеет 267 голосов избирателей, и ожидается, что он победит в Аляске (три голоса) - традиционно республиканском штате.

Информация обновляется...

По теме
yellow-arrow
Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации
yellow-arrow
Шахтер – Янг Бойз: хорошо ли вы помните противостояние украинских команд со швейцарскими? Квиз от UA-Футбол
yellow-arrow
Еще один проигрыш демократов. Стало известно, какая партия получила большинство в Сенате США
США президент Дональд Трамп война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости