Дональд Трамп станет 47-м президентом США

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп побеждает на президентских выборах в США. По информации The Hill, политик получил более 270 необходимых голосов выборщиков. Таким образом, он станет 47-м президентом США в истории страны.

Трамп имеет преимущество во всех ключевых семи штатах в голосовании: Висконсине, Пенсильвании, Мичигане, Джорджии, Неваде, Северной Каролине и Аризоне.

Сейчас Трамп гарантированно имеет 267 голосов избирателей, и ожидается, что он победит в Аляске (три голоса) - традиционно республиканском штате.

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