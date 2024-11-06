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Официально: Дональд Трамп победил на президентских выборах в США

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Превысил нужный порог

Официально: Дональд Трамп победил на президентских выборах в США

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп стал 47-м президентом США в истории страны. По информации AP, политик получил 277 необходимых голосов выборщиков. Для победы достаточно было получить 270.

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Между тем его соперница демократка Камала Харрис получила лишь 224 голоса выборщиков.

Подсчет голосов до сих пор продолжается в некоторых штатах, в частности ключевых Неваде, Мичигане и Аризоне, но там тоже лидирует Трамп и они уже не повлияют на результат выборов.

До того республиканец получил большинство голосов в важнейшем "шатком" штате - Пенсильвании. А также двух других - Северной Каролине и Джорджии.

Большинство мировых лидеров уже поздравили Трампа с победой на выборах президента США.

В частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, глава правительства Италии Джорджия Мелони, премьер Израиля Беньямин Нетаньяху и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

К поздравлениям также присоединился и президент Украины Владимир Зеленский.

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Комментарии
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Hate_Hate (Ukraine )
06.11.2024 в 14:44
Донецкие сидят и ноют, кто же их территории будет освобождать. ДА ИДИ ВЫ НА Х.Й, со своей территорией, если она вам надо то вперёд в окоп, а не тут трындите.
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Комментарии 27
Hate_Hate (Ukraine )
06.11.2024 в 14:44
Донецкие сидят и ноют, кто же их территории будет освобождать. ДА ИДИ ВЫ НА Х.Й, со своей территорией, если она вам надо то вперёд в окоп, а не тут трындите.
Ответить
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
06.11.2024 в 14:46
Согласен, на сайте им легче воевать, лучше получается.))
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oda1979 (Запорожье)
06.11.2024 в 14:35
Дебилы радуются победе Трампа:)) и эти дебилы поклонники шлемазлов Переса. Совпадение? Не думаю..
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
06.11.2024 в 14:45
Ода, мы в курсе, что тебя больше обрадовало «переизбрание» путина, но сегодня к адекватных хорошее настроение, поэтому помолчи.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
06.11.2024 в 13:46
Всех адекватных людей с победой!!!!!! И не адекватных тоже и тех, кто меня здесь проклинал на протяжении всей предвыборной компании, потому что и над вашими головами тоже скоро перестанут летать ракеты/ дроны. Здоровья вам
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fanatSD (донецк)
06.11.2024 в 14:01
ракеты может и перестанут летать.но какой ценой для Украины?отказ от захваченных паРашей территорий?заморозка войны выгодна плешивому ..... будет время на перевооружение и восстановление его орды.и через четыре года новая попытка от .....из мокшанских болот добится своего?байден не захотел добивать паРашу.от твоегр трампа можно ожидать чего угодно в том числе обьятий и поцелуев с плешивым .....из кремля и прекращения помощи Украине
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
06.11.2024 в 14:11
Какой ценой, этого никто кроме Трампа не знает, поэтому нечего обсуждать.
 
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fanatSD (донецк)
06.11.2024 в 14:15
тогда не.... радоваться.Украине какая выгода?
 
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
06.11.2024 в 14:18
Конец войне и смертям украинских солдат, радость их матерям, женам, детям. Этого мало?
 
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fanatSD (донецк)
06.11.2024 в 14:26
как быть с оккупированными территориями?отдать всё паРаше и забыть?на все договора,право и законы наплевать?потому что трамп так захотел?пусть вернёт аляску паРаше.хоршо жить в сша и радоваться.
 
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
06.11.2024 в 14:31
Не нужно опережать события своими догадками а точнее , что пропагандируют сми.
 
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Michael-K (Івано-Франківськ)
06.11.2024 в 14:08
Поясни будь ласка чому українці в основному голосували за Трампа, і теж його підтримуєш.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
06.11.2024 в 14:16
Потому что украинцы здесь проживающие видят эту самую американскую жизнь своими глазами и наслаждаются ею и им нет нужды слушать мерзких черноротых пропагандистов. А вообще обьяснить почему я за Трампа.. это очень много писать нужно. Поверь мне, просто. Я здесь родился, вырос, в армии служил, на гос службе был и могу сравнивать.)
 
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
06.11.2024 в 13:42
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Бapceлиниyс
06.11.2024 в 13:47
С победой брат!
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
06.11.2024 в 13:50
Спасибо брат. Это лучшее событие за последние несколько лет!!!
 
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Бapceлиниyс
06.11.2024 в 14:04
Это да, это да... Таки Бог сохранил США!
 
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Бapceлиниyс
06.11.2024 в 13:37
- Путька, блъ! - Я здесь, Ваше Американское Величество. - Давай бегом заканчивай войну с Украиной, хватит понты гонять, зае@ал ты уже. - Дык я ж... так мы ж... а, как же Кемська волость? - Заканчивай давай я сказал, вернёшь им, всё шо забрал, ху.йлыга воровская блъ... а мне на охоту ехать пора, а потом в баню ещё, кутить буду. Приеду, сапоги мне снимешь. Вэнс, милок, запрягай. Камала блъ, а ты шо стоишь, как не родная, садись, в баньке бесплатно попарю, икрой с блинами накормлю. Папа сегодня гуляет, Папа сегодня добрый! Эээхх, залётныяяя! Паастараниись! Йшов січень. Тихо в небі місяц сяяв. У дворі сито гавкнув собака. Україна спала спокійно.
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fanatSD (донецк)
06.11.2024 в 14:05
е.....м нет покоя.народ Украины уже совершил ошибку выбрав обкуренного из кривого рога президентом страны.там все такие?слюни подотри ......
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Matachorros (Chicago)
06.11.2024 в 13:00
Хотелось бы конечно на его месте видеть Ди Сантиса, но уж лучше Трамп чем камбала...
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
06.11.2024 в 13:52
ДеСантис хорош, но пока сыроват для такой должности. Может попозже.)
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0
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Бapceлиниyс
06.11.2024 в 12:53
За победу Трампа!
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fanatSD (донецк)
06.11.2024 в 12:53
голову полечи .....
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
06.11.2024 в 12:17
П@з@а хутіну..
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2
2
shura73 (угледар)
06.11.2024 в 12:51
откуда такая уверенность?
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3
3
v_chanas@wp.pl (Warszawa)
06.11.2024 в 11:39
Це добра новина...
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3
0
oda1979 (Запорожье)
06.11.2024 в 12:15
для кого "добра"?
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3
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