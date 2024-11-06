Официально: Дональд Трамп победил на президентских выборах в США
Превысил нужный порог
Getty Images/Global Images Ukraine
Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп стал 47-м президентом США в истории страны. По информации AP, политик получил 277 необходимых голосов выборщиков. Для победы достаточно было получить 270.
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Между тем его соперница демократка Камала Харрис получила лишь 224 голоса выборщиков.
Подсчет голосов до сих пор продолжается в некоторых штатах, в частности ключевых Неваде, Мичигане и Аризоне, но там тоже лидирует Трамп и они уже не повлияют на результат выборов.
До того республиканец получил большинство голосов в важнейшем "шатком" штате - Пенсильвании. А также двух других - Северной Каролине и Джорджии.
Большинство мировых лидеров уже поздравили Трампа с победой на выборах президента США.
В частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, глава правительства Италии Джорджия Мелони, премьер Израиля Беньямин Нетаньяху и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
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