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Еще один проигрыш демократов. Стало известно, какая партия получила большинство в Сенате США

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Минимум 51 голос у республиканцев

Еще один проигрыш демократов. Стало известно, какая партия получила большинство в Сенате США

Getty Images/Global Images Ukraine

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Республиканская партия возвращает себе большинство в Сенате США по результатам промежуточных выборов, обеспечив себе 51 место из 100 мест. Последние 4 года республиканцы были в меньшинстве.

Об этом сообщает Associated Press.

"Это дает партии главный центр власти в Вашингтоне и важную власть для утверждения кабинета следующего президента, а также любого судьи Верховного суда", - отметили в AP.

Сенатское большинство республиканцам обеспечила победа кандидатов в Западной Вирджинии и Огайо.

Reuters со ссылкой на обозревателей пишет, что демократы имеют шансы получить контроль над Палатой представителей. Впрочем вероятно отрыв между партиями будет незначительный, что усложнит принятие законов в следующие несколько лет.

Напомним, выборы в США уже завершены. Последний штат, Аляска, закрыл избирательные участки. По данным CNN, сейчас Дональд Трамп получает 266 голосов выборщиков. У Камалы Харрис остается 214. Для победы нужно 270 голосов.

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Источник:
AP
Опубликовал: Александр Бураков
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