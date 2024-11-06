Еще один проигрыш демократов. Стало известно, какая партия получила большинство в Сенате США
Минимум 51 голос у республиканцев
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Республиканская партия возвращает себе большинство в Сенате США по результатам промежуточных выборов, обеспечив себе 51 место из 100 мест. Последние 4 года республиканцы были в меньшинстве.
Об этом сообщает Associated Press.
"Это дает партии главный центр власти в Вашингтоне и важную власть для утверждения кабинета следующего президента, а также любого судьи Верховного суда", - отметили в AP.
Сенатское большинство республиканцам обеспечила победа кандидатов в Западной Вирджинии и Огайо.
Reuters со ссылкой на обозревателей пишет, что демократы имеют шансы получить контроль над Палатой представителей. Впрочем вероятно отрыв между партиями будет незначительный, что усложнит принятие законов в следующие несколько лет.
Напомним, выборы в США уже завершены. Последний штат, Аляска, закрыл избирательные участки. По данным CNN, сейчас Дональд Трамп получает 266 голосов выборщиков. У Камалы Харрис остается 214. Для победы нужно 270 голосов.
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