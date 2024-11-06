Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации
Ещё на три месяца
Getty Images/Global Images Ukraine
Во вторник, 5 ноября, президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней - до 7 февраля 2025 года
Об этом говорится в карточках законопроектов №12151 и №12152 на сайте Верховной Рады.
Так, это уже станет 13-м продолжением военного положения и мобилизации с начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года.
Как сообщалось, Верховная рада проголосовала за соответствующие законопроекты 29 октября.
Последний раз парламент голосовал за продление военного положения и всеобщей мобилизации в Украине в июле - до 9 ноября 2024 года.
Популярное сейчас
- Дональд Трамп станет 47-м президентом США
- Лунин отреагировал на поражение Реала от Милана в Лиге чемпионов
- Дьокереш всемогущий. Спортинг — Ман Сити 4:1. Видео голов и обзор матча
- Андрей Пятов прокомментировал информацию о разводе с женой. У пары - четверо детей
- Жена Кравца снова покоряет болельщиков эротическими снимками с морского побережья. Фото
- После 19 лет в браке. Жена легенды Шахтера подала на развод. ФОТО
Комментарии 1