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Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации

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Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Во вторник, 5 ноября, президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней - до 7 февраля 2025 года

Об этом говорится в карточках законопроектов №12151 и №12152 на сайте Верховной Рады.

Так, это уже станет 13-м продолжением военного положения и мобилизации с начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года.

Как сообщалось, Верховная рада проголосовала за соответствующие законопроекты 29 октября.

Последний раз парламент голосовал за продление военного положения и всеобщей мобилизации в Украине в июле - до 9 ноября 2024 года.

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Источник:
Верховна Рада
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
06.11.2024 в 09:59
Очередной диктатор у власти
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
06.11.2024 в 09:59
Очередной диктатор у власти
Ответить
0
0

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