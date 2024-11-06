Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации

Во вторник, 5 ноября, президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней - до 7 февраля 2025 года

Об этом говорится в карточках законопроектов №12151 и №12152 на сайте Верховной Рады.

Так, это уже станет 13-м продолжением военного положения и мобилизации с начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года.

Как сообщалось, Верховная рада проголосовала за соответствующие законопроекты 29 октября.

Последний раз парламент голосовал за продление военного положения и всеобщей мобилизации в Украине в июле - до 9 ноября 2024 года.