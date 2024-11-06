Зеленский поздравил Трампа с победой на выборах в США
Глава государства поздравил следующего американского президента
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США.
"Поздравляю Дональда Трампа с впечатляющей победой на выборах! Вспоминаю нашу замечательную встречу с Президентом Трампом в сентябре, когда мы подробно обсудили стратегическое партнерство между Украиной и США, План победы и пути прекращения российской агрессии против Украины.
Я ценю приверженность Президента Трампа к подходу "мир через силу" в глобальных делах. Именно этот принцип может реально приблизить справедливый мир в Украине. Надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь.
Мы ожидаем эпоху сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством Президента Трампа. Рассчитываем на дальнейшую мощную двухпартийную поддержку Украины в Соединенных Штатах.
Мы заинтересованы в развитии взаимовыгодного политического и экономического сотрудничества, которое принесет пользу обеим нашим странам. Украина как одна из сильнейших военных держав Европы стремится обеспечить долговременный мир и безопасность в Европе и трансатлантическом сообществе при поддержке наших союзников.
С нетерпением жду возможности лично поздравить Президента Трампа и обсудить пути укрепления стратегического партнерства Украины с Соединенными Штатами", - об этом он написал в соцсети X.
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