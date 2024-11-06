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Три месяца Курской операции: Сырский назвал потери врага

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Более 20 тысяч

Три месяца Курской операции: Сырский назвал потери врага

Олександр Сирський/Facebook

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, подводя итоги операции в Курской области, сообщил, что российские войска на этом направлении потеряли более 20 тысяч военных убитыми и ранеными.

"За почти три месяца операции по состоянию на 5 ноября 2024 года потери противника на Курском направлении в личном составе составляют 20842 человека, из них: ликвидировано - 7905, ранены - 12220, плен - 717".

Также Силы обороны уничтожили на этом направлении:

  • 54 танка;
  • 276 боевых бронированных машин;
  • 107 орудий и минометов;
  • 5 РСЗО;
  • 659 единиц автомобильной техники.

Генерал рассказал, что в мае этого года разведка подтвердила замысел врага по наступлению на Сумском направлении из Курской области для создания так называемой «буферной зоны» на севере Украины. Это должно было стать продолжением российской операции на Харьковском направлении. Именно поэтому было принято решение провести наступательную операцию на опережение с переносом боевых действий на территорию противника в Курской области.

"Сейчас Россия стремится, чтобы украинские войска вышли с этой территории. Враг сосредоточил там около 45 тысяч военных. И пытается увеличить их количество. Собственных войск России на это направление не хватает, поэтому они пытаются привлечь туда военных из Северной Кореи", - заявил Сырский.

Напомним, украинская операция в Курской области началась 6 августа.

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