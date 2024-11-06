Дроны ГУР впервые поразили российские корабли в Каспийском море - источники
Новое место прилётов
Фото – Héctor Adolfo Quintanar Pérez
Главное управление разведки Минобороны Украины впервые поразило российскую флотилию в Каспийском море утром 6 ноября. Расстояние от государственной границы Украины до объекта поражения составляет около 1500 км.
Поражения после атаки беспилотников получили по меньшей мере два объекта в г. Каспийск, что в республике Дагестан (РФ). В частности, вероятно это ракетные корабли "Татарстан" и "Дагестан". Также вероятные повреждения получили малые ракетные корабли проекта 21631.
Согласно сообщениям в СМИ, на пораженном объекте базируются части береговых войск, включая морскую пехоту. Атакованная флотилия наносила ракетные удары по Украине, а 177-й полк морской пехоты участвовал в боях в Херсонской и Запорожской областях.
В результате операций была приостановлена работа аэропорта в городе Махачкала.
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