Дроны ГУР впервые поразили российские корабли в Каспийском море - источники

Главное управление разведки Минобороны Украины впервые поразило российскую флотилию в Каспийском море утром 6 ноября. Расстояние от государственной границы Украины до объекта поражения составляет около 1500 км.

Поражения после атаки беспилотников получили по меньшей мере два объекта в г. Каспийск, что в республике Дагестан (РФ). В частности, вероятно это ракетные корабли "Татарстан" и "Дагестан". Также вероятные повреждения получили малые ракетные корабли проекта 21631.

Согласно сообщениям в СМИ, на пораженном объекте базируются части береговых войск, включая морскую пехоту. Атакованная флотилия наносила ракетные удары по Украине, а 177-й полк морской пехоты участвовал в боях в Херсонской и Запорожской областях.

В результате операций была приостановлена работа аэропорта в городе Махачкала.