Кремль отреагировал на победу Трампа на президентских выборах

Российский диктатор Владимир Путин не собирается поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах президента США. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Мне неизвестно о планах президента поздравлять Трампа с выборами. Давайте не забывать, что речь идет о недружественной стране, которая и прямо, и косвенно вовлечена в войну против нашего государства. РФ будет судить по делам власти США, а эвентуальные рассуждения о планах остановить войну в Украине неуместны. Путин сохраняет готовность к конструктивному диалогу с США, но у Вашингтона настроение противоположное, изменится ли оно, будет ясно в январе", - заявил журналистам представитель Кремля.

На утро 6 ноября почти во всех штатах США завершилось голосование на выборах президента. Лидер Республиканской партии Дональд Трамп уже получил необходимые для победы 270 голосов выборщиков.