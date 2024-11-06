Кремль отреагировал на победу Трампа на президентских выборах
Поздравлять не будут
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Российский диктатор Владимир Путин не собирается поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах президента США. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Мне неизвестно о планах президента поздравлять Трампа с выборами. Давайте не забывать, что речь идет о недружественной стране, которая и прямо, и косвенно вовлечена в войну против нашего государства.
РФ будет судить по делам власти США, а эвентуальные рассуждения о планах остановить войну в Украине неуместны. Путин сохраняет готовность к конструктивному диалогу с США, но у Вашингтона настроение противоположное, изменится ли оно, будет ясно в январе", - заявил журналистам представитель Кремля.
На утро 6 ноября почти во всех штатах США завершилось голосование на выборах президента. Лидер Республиканской партии Дональд Трамп уже получил необходимые для победы 270 голосов выборщиков.
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