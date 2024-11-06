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Блохин рассказал, как отпраздновал свое 72-летие

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Блохин рассказал, как отпраздновал свое 72-летие

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Легендарный украинский экс-футболист и тренер Олег Блохин ответил на вопрос о том, как он отпраздновал свой 72-й день рождения.

"Если дата у меня не круглая, то обычно праздную День рождения в узком семейном кругу.

Другое дело - юбилей. В таком случае собираю друзей. В зарубежных странах, где мне приходилось играть и тренировать - в Австрии, на Кипре и в Греции - столько друзей, как в Украине, у меня не было. Это считаю наиболее ценным.

Играл ли я в день рождения? Впервые в роли именинника сыграл за "Динамо" в 1974-м против немецкого "Айнтрахта", а второй раз - в следующем году с исландским "Акранесом". Третий матч проводил в 1986-м в Киеве против шотландского "Селтика", в котором удалось забить один мяч со штрафного и сделать две голевые передачи", - рассказал Блохин.

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Олег Блохин День рождения
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
06.11.2024 в 15:48
Старіє легендарний комуніст.....
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Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
06.11.2024 в 15:48
Старіє легендарний комуніст.....
Ответить
0
0

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