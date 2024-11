Манчестер Сити впервые за шесть лет проиграл три матча подряд

"Манчестер Сити" крупно проиграл "Спортингу" (1:4) в 4-м туре основного этапа Лиги чемпионов.

Это поражение стало третьим подряд для подопечных Гвардиолы во всех турнирах. Последний раз такая неудачная серия у "горожан" была ещё в апреле 2018 года.

Ранее "Сити" с одинаковым счётом (1:2) уступил "Тоттенхэму" в Кубке лиги и "Борнмуту" в АПЛ.

Defeat in the Carabao Cup.

Defeat in the Premier League.

Defeat in the UEFA Champions League.#ManCity have lost three matches in a row for the first time since April 2018. pic.twitter.com/F2OLdvq5oi