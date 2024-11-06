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Манчестер Сити впервые за шесть лет проиграл три матча подряд

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Команда явно не в форме

Манчестер Сити впервые за шесть лет проиграл три матча подряд

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Сити" крупно проиграл "Спортингу" (1:4) в 4-м туре основного этапа Лиги чемпионов.

Это поражение стало третьим подряд для подопечных Гвардиолы во всех турнирах. Последний раз такая неудачная серия у "горожан" была ещё в апреле 2018 года.

Ранее "Сити" с одинаковым счётом (1:2) уступил "Тоттенхэму" в Кубке лиги и "Борнмуту" в АПЛ.

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Источник:
City Xtra
Опубликовал: Александр Бураков
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