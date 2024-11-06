Манчестер Сити впервые за шесть лет проиграл три матча подряд
Команда явно не в форме
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" крупно проиграл "Спортингу" (1:4) в 4-м туре основного этапа Лиги чемпионов.
Это поражение стало третьим подряд для подопечных Гвардиолы во всех турнирах. Последний раз такая неудачная серия у "горожан" была ещё в апреле 2018 года.
Ранее "Сити" с одинаковым счётом (1:2) уступил "Тоттенхэму" в Кубке лиги и "Борнмуту" в АПЛ.
Defeat in the Carabao Cup.— City Xtra (@City_Xtra) November 5, 2024
Defeat in the Premier League.
Defeat in the UEFA Champions League.#ManCity have lost three matches in a row for the first time since April 2018. pic.twitter.com/F2OLdvq5oi
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Источник:City Xtra
Опубликовал: Александр Бураков
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