Трамп: Я собираюсь остановить войны
В США новый-старый президент
Reuters
Дональд Трамп, который победил на президентских выборах в США, заверил, что его цель - остановить все войны в мире.
Об этом сообщает Sky News.
"У нас не было войн, в течение четырех лет у нас не было войн. За исключением того, что мы победили ИГИЛ. Мы победили ИГИЛ в рекордные сроки, но у нас не было войн". Они говорили: "Он начнет войну". Я не собираюсь начинать войну, я собираюсь остановить войны", - заявил Трамп.
Ранее Трамп также пообещал Америке "исцеление" и "золотой век".
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