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США провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. ФОТО

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Сразу после выборов президента

США провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. ФОТО

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сразу после президентских выборов Соединенные Штаты провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

Об этом сообщило Командование глобальных ударов Воздушных сил США.

Так, 5 ноября в 23:01 по тихоокеанскому времени с авиабазы в Калифорнии запустили невооруженную межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III.

"Этот испытательный запуск является частью рутинных и периодических мероприятий, призванных продемонстрировать, что ядерные силы сдерживания Соединенных Штатов являются безопасными, надежными и эффективными для сдерживания угроз XXI века и успокоения наших союзников", - говорится в сообщении.

В командовании отметили, что такие испытания происходили уже более 300 раз и не являются результатом текущих мировых событий.

Носитель межконтинентальной баллистической ракеты преодолел около 4200 миль (более 6,7 тыс. км) до испытательного полигона противоракетной обороны имени Рональда Рейгана, расположенного на Маршалловых островах.

США провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. ФОТО - изображение 1США провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. ФОТО - изображение 2

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