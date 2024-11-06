Историческое событие. Матч группового раунда ЛЧ обслужит полностью украинская бригада судей

Впервые в истории полностью украинская бригада арбитров будет работать на матче группового раунда Лиги чемпионов.

На поединке 4-го тура общего этапа турнира "Спарта" (Чехия) - "Брест" (Франция) будет работать украинская судейская бригада, главным в которой будет Николай Балакин.

На линиях ему будут помогать Александр Беркут и Дмитрий Запороженко. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Виталий Романов. За работу системы ВАР будут отвечать Алексей Деревинский и Денис Шурман.

Поединок состоится сегодня, 6 ноября. Начало игры - 22:00.