Историческое событие. Матч группового раунда ЛЧ обслужит полностью украинская бригада судей
Главным будет Николай Балакин
t.me/uafukraine
Впервые в истории полностью украинская бригада арбитров будет работать на матче группового раунда
На поединке 4-го тура общего этапа турнира "Спарта" (Чехия) - "Брест" (Франция) будет работать украинская судейская бригада, главным в которой будет Николай Балакин.
На линиях ему будут помогать Александр Беркут и Дмитрий Запороженко. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Виталий Романов. За работу системы ВАР будут отвечать Алексей Деревинский и Денис Шурман.
Поединок состоится сегодня, 6 ноября. Начало игры - 22:00.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации
- Лунин отреагировал на поражение Реала от Милана в Лиге чемпионов
- Лунин не спас Реал, Ман Сити разгромлен, разборки в Ингульце. Главные новости за 5 ноября
- "Он хочет втянуть нас в войну". Вице-премьер Польши раскритиковал Зеленского
- "Новая звезда украинского шансона." Поворознюк стал продюсером украинской певицы. ВИДЕО
- Ястремская купила новый Porshe, стоимость авто – из разряда лакшери
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн