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Кто что скажет? Милевский подвел итог президентских выборов в США

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Кто что скажет? Милевский подвел итог президентских выборов в США

фото из свободных источников

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Бывший нападающий "Динамо" Артем Милевский подвел итог президентских выборов в США, где победу одержал Дональд Трамп.

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"Ну и что, б###ь, приплыли? Или что? Кто что скажет?

Ой, б###ь, весело ночью будет", - написал Милевский в Инстаграм.

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Источник:
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Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
06.11.2024 в 20:29
Миля еще и политолог?
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
06.11.2024 в 20:29
Миля еще и политолог?
Ответить
0
0

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