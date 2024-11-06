Кто что скажет? Милевский подвел итог президентских выборов в США
Все следят за выборами в США
фото из свободных источников
Бывший нападающий "Динамо" Артем Милевский подвел итог президентских выборов в США, где победу одержал Дональд Трамп.
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"Ну и что, б###ь, приплыли? Или что? Кто что скажет?
Ой, б###ь, весело ночью будет", - написал Милевский в Инстаграм.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Михаил Черныш
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oda1979 (Запорожье)
06.11.2024 в 20:29
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