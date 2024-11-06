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Сенатор-республиканец Рубио о войне в Украине: То, что мы здесь финансируем, - это патовая война

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Сенатор-республиканец Рубио о войне в Украине: То, что мы здесь финансируем, - это патовая война

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сенатор США от Республиканской партии Марко Рубио завил, что война в Украине является патовой и она должна быть доведена до конца.

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Как сообщает Европейская правда, об этом он заявил в эфире Today.

По словам сенатора, нет того, кто не хотел бы завершения войны.

"Я думаю, что украинцы были невероятно храбрыми и сильными, когда противостояли России. Но в конце концов то, что мы здесь финансируем, - это патовая война, и она должна быть доведена до конца", - сказал Рубио.

"Я думаю, что здесь должен быть здравый смысл", - добавил он.

Как отмечается, Дональд Трамп и его кандидат в вице-президенты, сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс, критиковали большие суммы денег, которые США направили в Украину для укрепления ее обороны.

В свою очередь, Рубио сказал, что Трамп, который заявил, что может прекратить боевые действия в Украине за 24 часа, "хочет, чтобы война завершилась".

"Не надо быть фанатом Владимира Путина, чтобы хотеть завершения войны", - заявил Рубио.

Кроме того, по его словам, "Украине понадобится сто лет, чтобы восстановить страну".

Также сообщается, что по данным The Hill, Рубио рассматривается как возможный госсекретарь администрации Трампа.

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Комментарии
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Fata Morgana (Запорожье)
06.11.2024 в 22:27
Эта помощь типа "рукой поможем - ногой придержим" называется. Если не разрешается бить в глубину по территории Раши то это и есть патовая война...
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Комментарии 1
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Fata Morgana (Запорожье)
06.11.2024 в 22:27
Эта помощь типа "рукой поможем - ногой придержим" называется. Если не разрешается бить в глубину по территории Раши то это и есть патовая война...
Ответить
0
0

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