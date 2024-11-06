Харрис поздравила Трампа с победой на выборах

Вице-президент США Камала Харрис позвонила Дональду Трампу и поздравила его с победой на выборах президента.

Читайте также Кто что скажет? Милевский подвел итог президентских выборов в США

Об этом представители Харрис сообщили многочисленным американским СМИ, в частности NBC News и AP.

Отмечается, что демократ позвонила Трампу, "чтобы поздравить его с победой на президентских выборах 2024 года".

Представитель Харрис добавил, что в телефонном разговоре с республиканцем обсуждалась "важность мирной передачи власти и президентства для всех американцев".