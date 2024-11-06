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Харрис поздравила Трампа с победой на выборах

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Харрис поздравила Трампа с победой на выборах

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Вице-президент США Камала Харрис позвонила Дональду Трампу и поздравила его с победой на выборах президента.

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Об этом представители Харрис сообщили многочисленным американским СМИ, в частности NBC News и AP.

Отмечается, что демократ позвонила Трампу, "чтобы поздравить его с победой на президентских выборах 2024 года".

Представитель Харрис добавил, что в телефонном разговоре с республиканцем обсуждалась "важность мирной передачи власти и президентства для всех американцев".

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