Харрис поздравила Трампа с победой на выборах
Все ясно
Getty Images/Global Images Ukraine
Вице-президент США Камала Харрис позвонила Дональду Трампу и поздравила его с победой на выборах президента.
Об этом представители Харрис сообщили многочисленным американским СМИ, в частности NBC News и AP.
Отмечается, что демократ позвонила Трампу, "чтобы поздравить его с победой на президентских выборах 2024 года".
Представитель Харрис добавил, что в телефонном разговоре с республиканцем обсуждалась "важность мирной передачи власти и президентства для всех американцев".
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Судаков снова накинул ценник. Шахтер - Янг Бойз 2:1. Видео голов и обзор матча
- Шахтер – Янг Бойз. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 06.11.2024
- Кремль отреагировал на победу Трампа на президентских выборах
- Официально: Дональд Трамп победил на президентских выборах в США
- "Новая звезда украинского шансона." Поворознюк стал продюсером украинской певицы. ВИДЕО
- Ястремская купила новый Porshe, стоимость авто – из разряда лакшери
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн