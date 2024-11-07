Динамо – Ференцварош: вспомните стартовый состав киевлян против венгров в финале Кубка обладателей кубков 1974/75? Квиз от UA-Футбол
Кого было назвать сложнее всего?
Трибуна
7 ноября в немецком городе Гамбург киевское "Динамо" в четвертом туре основного этапа Лиги Европы 2024/25 будет принимать венгерский "Ференцварош".
Практически полвека назад, 14 мая 1975 года, эти команды встречались в финале Кубка обладателей кубков. Тогда киевляне впервые выиграли еврокубковый трофей, разгромив венгров 3:0.
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Сейчас мы вам предлагаем вспомнить стартовый состав "Динамо" в финале Кубка обладателей кубков 1974/1975.
Будет дана позиция футболиста и вам надо выбрать правильный ответ из трех предложенных. В вариантах ответов один футболист будет встречаться только раз, то есть он мог играть только на предложенной позиции.
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