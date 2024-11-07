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Минус 1400 оккупантов. Генштаб обновил данные по потерям российской армии

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И более 180 единиц вражеской техники

Минус 1400 оккупантов. Генштаб обновил данные по потерям российской армии

Фото – Сергій Наєв

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За прошедшие сутки ВСУ уничтожили еще 1400 захватчиков, а также 10 танков, 20 бронемашин и 24 артсистемы.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника от 24.02.22 до 07.11.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 704300 (+1400) человек
  • танков - 9224 (+10)
  • боевых бронированных машин - 18612 (+20)
  • артиллерийских систем - 20194 (+24)
  • РСЗО - 1245
  • средства ПВО - 996
  • самолетов - 369
  • вертолетов - 329
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 18408 (+42)
  • крылатые ракеты - 2631
  • корабли /катера - 28
  • подводные лодки - 1 автомобильной техники и автоцистерн - 28411 (+78)
  • специальная техника - 3596 (+8)
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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