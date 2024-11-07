Минус 1400 оккупантов. Генштаб обновил данные по потерям российской армии
И более 180 единиц вражеской техники
Фото – Сергій Наєв
За прошедшие сутки ВСУ уничтожили еще 1400 захватчиков, а также 10 танков, 20 бронемашин и 24 артсистемы.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника от 24.02.22 до 07.11.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 704300 (+1400) человек
- танков - 9224 (+10)
- боевых бронированных машин - 18612 (+20)
- артиллерийских систем - 20194 (+24)
- РСЗО - 1245
- средства ПВО - 996
- самолетов - 369
- вертолетов - 329
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 18408 (+42)
- крылатые ракеты - 2631
- корабли /катера - 28
- подводные лодки - 1 автомобильной техники и автоцистерн - 28411 (+78)
- специальная техника - 3596 (+8)
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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