Зеленский провел телефонный разговор с Трампом. О чем говорили?

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с победителем президентских выборов в Соединенных Штатах Дональдом Трампом.

"Поздравил президента Трампа с исторической и убедительной победой - этот результат стал возможным благодаря его впечатляющей избирательной кампании. Отметил его семью и команду за их прекрасную работу.

Мы договорились поддерживать тесный диалог и развивать наше сотрудничество. Сильное и непоколебимое лидерство США является жизненно важным для мира и для справедливого мира", - написал Зеленский в X.