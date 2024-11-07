Зеленский провел телефонный разговор с Трампом. О чем говорили?
Договорились поддерживать тесный диалог
t.me/holosameryky
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с победителем президентских выборов в Соединенных Штатах Дональдом Трампом.
"Поздравил президента Трампа с исторической и убедительной победой - этот результат стал возможным благодаря его впечатляющей избирательной кампании. Отметил его семью и команду за их прекрасную работу.
Мы договорились поддерживать тесный диалог и развивать наше сотрудничество. Сильное и непоколебимое лидерство США является жизненно важным для мира и для справедливого мира", - написал Зеленский в X.
Напомним, Владимир Зеленский еще утром 6 ноября
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