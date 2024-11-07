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Стадион так стадион. Зеленский посетит саммит в Венгрии на непривычной для политиков локации

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Когда-то мы что-то подобное уже видели

Стадион так стадион. Зеленский посетит саммит в Венгрии на непривычной для политиков локации

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский посетит саммит Европейского политического сообщества в Венгрии, который состоится 7 ноября.

Проходить саммиты будут на довольно необычной локации - Национальном стадионе в Будапеште, который, кстати говоря, расположен на заднем дворе дома премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

"Лидеры 40 стран должны здесь обсудить, в частности, что будет означать для Европы победа Дональда Трампа на выборах в США. Ходят слухи, что Орбан организует ему обращение к участникам саммита по видеосвязи. Также туда приедет Зеленский, это будет его первый визит в Венгрию со времен полномасштабного вторжения России", - сообщает Радио Свобода.

Европейское политическое сообщество - это платформа для политических и стратегических дискуссий относительно будущего Европы, основанная в 2022 году после начала полномасштабной войны в Украине. Впервые группа встретилась в октябре 2022 года в Праге с участниками из 44 европейских стран.

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Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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shura73 (угледар)
07.11.2024 в 12:09
в 2019 он уже выступал на одном стадионе.навешал всем лапши на уши.и пришёл к власти.последствия вся страна разгребает до сих пор.
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Комментарии 1
shura73 (угледар)
07.11.2024 в 12:09
в 2019 он уже выступал на одном стадионе.навешал всем лапши на уши.и пришёл к власти.последствия вся страна разгребает до сих пор.
Ответить
0
0

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