Умер бывший футболист Динамо и Шахтера

На 73-м году жизни скончался бывший футболист и тренер Виктор Кондратов.

Виктор Иванович родился в Киеве и начинал свои выступления на профессиональном уровне в составе "Динамо". Всего за киевский клуб Кондратов, который выступал на позиции защитника, провел в период с 1969-го по 1974-й годы 16 матчей, голов не забивал.

После ухода из "Динамо" Виктор Иванович выступал за донецкий "Шахтер" (192 матча и 1 гол) и львовские СКА "Карпаты", а, завершив игровую карьеру, тренировал дублирующий состав бело-синих, "Динамо-3", а также был тренером в ДЮФШ "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Редакция UA-Football выражает искренние соболезнования родным и близким Виктора Ивановича из-за этой тяжелой утраты.