Умер бывший футболист Динамо и Шахтера
Не стало Виктора Кондратова
Фото: zbirna.com
На 73-м году жизни скончался бывший футболист и тренер Виктор Кондратов.
Виктор Иванович родился в Киеве и начинал свои выступления на профессиональном уровне в составе "Динамо". Всего за киевский клуб Кондратов, который выступал на позиции защитника, провел в период с 1969-го по 1974-й годы 16 матчей, голов не забивал.
После ухода из "Динамо" Виктор Иванович выступал за донецкий "Шахтер" (192 матча и 1 гол) и львовские СКА "Карпаты", а, завершив игровую карьеру, тренировал дублирующий состав бело-синих, "Динамо-3", а также был тренером в ДЮФШ "Динамо" имени Валерия Лобановского.
Редакция UA-Football выражает искренние соболезнования родным и близким Виктора Ивановича из-за этой тяжелой утраты.
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