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Враг запустил более 100 БПЛА по Украине. Как справилось ПВО?

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Враг запустил более 100 БПЛА по Украине. Как справилось ПВО?

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В ночь на 07 ноября 2024 года Россия нанесла удар 106-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа с направлений Курск, Приморско-Ахтарск, Орел - рф, ВОТ Крыма.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию подтверждено сбитие 74-х "шахедов" в Одесской, Николаевской, Херсонской, Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Житомирской, Черкасской и Черниговской областях.

25 беспилотников локально потеряно в разных регионах Украины.

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Опубликовал: Александр Бураков
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