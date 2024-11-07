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Шмыгаль: Приоритетными для мобилизации являются безработные люди

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Шмыгаль: Приоритетными для мобилизации являются безработные люди

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Абсолютное большинство сформированных повесток через реестр "Оберег" были направлены людям, которые являются безработными и не платят налоги в бюджет. Об этом заявил премьер министр Денис Шмыгаль на Киевском международном экономическом форуме.

"По состоянию на сегодня 98% разосланных повесток, которые формируются уже через реестр "Оберег", направляются людям, которые не платят ни одной гривны налогов и нигде не зарегистрированы. Приоритет в мобилизации сегодня предоставляется людям, которые не работают, безработным. Соответственно, основа этого принципа уже воплощена. Только 2% повесток за последние два месяца было отправлено людям, которые работают.

Если человек налогов не платит, это означает, что человек не занят, как минимум, официально. Соответственно в реестрах это видно, "Оберег" подтягивает эту информацию, и когда повестки формируются, мы можем видеть, что человек безработный, и эти люди являются приоритетом для мобилизации. Очень простой принцип, думаю, что он абсолютно понятен всем.

Вы знаете, что мобилизация продолжается. Количество мобилизованных объявляли 250 тыс. - это плюсом к тому количеству Вооруженных сил, с которым мы прошли эти 2,5 года. Этим людям необходимо платить заработную плату и обеспечивать соответственно", - подчеркнул премьер.

27 августа Шмыгаль сообщал, что в Украине планируют ввести принцип "Воюй или работай", который предусматривает ряд мер по выводу рынка труда из тени. По словам премьера, предлагается, в частности, увеличить внутренние заимствования, увеличить ставки налога на доходы для банков, расширение базы для военного сбора и повышение ставок военного сбора для отдельных случаев.

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Источник:
Інтерфакс-Україна
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Море23 (Одесса)
07.11.2024 в 14:59
Да тысячи безработных .которые ходят на океан Эльзы
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Комментарии 2
Море23 (Одесса)
07.11.2024 в 14:59
Да тысячи безработных .которые ходят на океан Эльзы
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0
0
sergio07 (Запоріжжя)
07.11.2024 в 13:49
Цікаво)))
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