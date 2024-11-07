На войне с Россией погиб фанат Динамо и боец 3 ОШБр

На фронте погиб фанат "Динамо" и боец 3 ОШБр Даниил "Берсерк" Ляшкевич. Об этом информирует пресс-служба ультрас киевского клуба.

Вместе с Даниилом погибла и его девушка - боевой медик Валентина Нагорная с позывным "Валькирия".

"Это большая потеря для украинской нации и всей бело-синей семьи. Искренние соболезнования родственникам и близким героя, память о подвиге лучших сыновей Родины будет жить вечно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прощание с "Берсерком" состоится 08.11.2024 в Киевском крематории в 11:00.