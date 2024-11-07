Зеленский - на саммите в Венгрии: Объятия с Путиным не помогут

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к единству и силе как основе для достижения мира. Он подчеркнул, что концепция "мир через силу" доказала свою эффективность, и сейчас она снова нужна Европе и миру.

Об этом он заявил во время обращения к саммиту Европейского политического сообщества в Будапеште.

"Вчера я разговаривал с президентом Трампом, как и многие из вас. Это был хороший, продуктивный разговор. Конечно, мы еще не можем знать, какими будут его конкретные действия. Но мы надеемся, что Америка станет сильнее. Именно такая Америка нужна Европе. А сильная Европа - это то, что нужно Америке. Это связь между союзниками, которую надо ценить и которую нельзя потерять.

Также Зеленский добавил, что со времени июльского саммита Европейского политического сообщества произошла эскалация войны. В частности, Северная Корея отправила свои войска убивать европейцев. Также звучало много разговоров о необходимости пойти на уступки российскому диктатору Владимиру Путину.