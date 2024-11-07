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Защищая Украину, погиб мастер спорта, чемпион мира по каратэ Олег Новиков

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Олег Новиков вступил в ряды ВСУ еще в 2022 году

Защищая Украину, погиб мастер спорта, чемпион мира по каратэ Олег Новиков

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Опытный спортсмен и тренер Олег Новиков погиб на поле боя 1 ноября 2024 года неподалеку Преображенки на Запорожье.

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Об этом сообщили в Спортивном комитете Украины

Уроженец Луганщины, Олег Новиков еще в молодые годы отличался несокрушимым духом и любовью к спорту. Тридцать лет назад он поселился в Ирпене, где и посвятил свою жизнь укреплению спортивной славы Украины. Уже в 22 года Олег достиг выдающихся высот - стал чемпионом мира по контактному каратэ и получил звание мастера спорта международного класса.

Кроме спортивной карьеры, Олег посвятил свою жизнь служению стране, работая в департаменте налоговой полиции в Киеве. Он успешно совмещал эту важную работу с тренерской деятельностью, передавая свой опыт и вдохновение молодым спортсменам. В предвоенные годы Олег преподавал кикбоксинг, воспитывая новое поколение украинских чемпионов. Он был не просто тренером, а наставником, который умел вдохновить своих учеников идти вперед, побеждать и становиться лучшими людьми.

Когда в 2022 году российские войска вторглись в Украину, Олег не остался в стороне. "Если не я, то кто?" - сказал он своим родным, отправляясь на фронт. С тех пор он принимал участие в боевых действиях на самых горячих направлениях: Сумском, Донецком и Запорожском. Герой стал примером несокрушимости для своих побратимов и отважно защищал свою землю до последнего вздоха.

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