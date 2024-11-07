Трампу советуют два варианта по урегулированию войны в Украине

Советники предложили Дональду Трампу, который выиграл на выборах президента США, несколько идей по урегулированию войны в Украине и все они предусматривают либо замораживание конфликта, либо отказ от НАТО и финансирования помощи Украине. Трамп еще не принял решение и не утвердил ни одного мирного плана, его бывшие сотрудники убеждают, что решение он примет самостоятельно.

Читайте также Стадион так стадион. Зеленский посетит саммит в Венгрии на непривычной для политиков локации

Об этом пишет The Wall Street Journal.

На протяжении всей своей предвыборной кампании Трамп критиковал политику Байдена по Украине. Он сказал, что мог бы быстро решить конфликт, посадив обе стороны за стол переговоров, но не раскрыл, как именно он это сделает.

На самом деле Трамп не утвердил конкретного мирного плана, говорят союзники, в том числе и того, как он убедит правителя России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского сесть за один стол и вести переговоры.

Хотя советники предложили свои идеи, только сам Трамп после консультаций с ключевыми помощниками будет решать, как вести деликатную и ответственную дипломатию.

Как и во время первого срока Трампа, различные фракции будут соревноваться за влияние на внешнюю политику. Более традиционно настроенные союзники, такие как Майк Помпео, бывший государственный секретарь, который сейчас претендует на должность главы Пентагона, скорее всего, будут настаивать на урегулировании, которое, как представляется, не даст Москве большой победы.

Другие советники, в частности Ричард Гренелл, главный кандидат на должность главы Госдепартамента или советника по вопросам нацбезопасности, могут отдать приоритет стремлению Трампа как можно быстрее закончить войну, даже если это будет означать принуждение Киева к значительным уступкам.

Все предложения отходят от подхода Байдена и единодушно рекомендуют заморозить войну на месте - закрепив захват Россией примерно 20% территории Украины - и заставить Украину временно приостановить ее стремление присоединиться к НАТО.

Одна из идей, предложенных в переходном офисе Трампа, подробно изложенная тремя лицами, приближенными к новоизбранному президенту, предусматривает, что Киев пообещает не вступать в НАТО по меньшей мере 20 лет. В обмен на это США будут продолжать наполнять Украину оружием для сдерживания будущей российской атаки.

Согласно этому плану, линия фронта фактически зафиксировалась бы на месте, и обе стороны согласились бы на почти 1300 км в демилитаризованную зону. Кто будет охранять эту территорию, остается непонятным, но один из советников сказал, что миротворческие силы не будут включать американские войска и не будут происходить от международной организации, финансируемой США, например, ООН.

"Мы можем проводить обучение и оказывать другую поддержку, но ствол пушки будет европейским. Мы не отправляем американских мужчин и женщин поддерживать мир в Украине. И мы не будем за это платить. Пусть это делают поляки, немцы, британцы и французы", - сказал член команды Трампа

Ранее Трампу представили план, предусматривающий удержание оружия от Украины до тех пор, пока Киев не согласится на мирные переговоры с Россией. Украина все еще может попытаться вернуть утраченную территорию, но делать это придется путем дипломатических переговоров.

Какую из этих стратегий Трамп реализует - полностью, частично или вообще - пока непонятно.

Отмечается, что такие планы встретят жесткое сопротивление со стороны некоторых союзников США по НАТО, которые рассматривают агрессию России против Украины как непосредственную угрозу для своих стран, и в Украине, где уступки по территориям воспримут как капитуляцию перед Москвой.