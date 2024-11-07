Как вам спалось сегодня?, - Юлия Пятова обратилась к Дональду Трампу
"У нас дела не очень"
instagram.com/piatova
Уже бывшая жена легендарного украинского голкипера Андрея Пятова Юлия обратилась к новому президенту Соединенных штатов Америки Дональду Трампу.
"Уважаемый Трамп. Как вам спалось сегодня? Как дела? У нас не очень. Каждую ночь нас хотят уничтожить, дети просыпаются от страшных взрывов и до утра слушают выстрелы. Сегодня спали на полу в коридоре и уставшие поехали в школу. А, извините, поздравляю вас с победой. А теперь ваша очередь поздравлять нас с победой также. Поторопитесь, пожалуйста. С уважением, Украина", - написала Юлия Instagram.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Михаил Черныш
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