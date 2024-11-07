Украина в январе 2025 может возобновит пассажирское авиасообщение из двух городов

Полеты в одном из украинских аэропортов – "Львов" или "Борисполь" – возобновятся до конца января 2025 года, заявил старший партнер компании Marsh McLennan Криспин Эллисон на 10-м Киевском международном экономическом форуме (КМЕФ) в Киеве в четверг, сообщает Интерфакс-Украина.

"Думаю, если нам повезет, то в январе (2025 году) у нас будет пять или шесть авиакомпаний, которые захотят летать (из Украины)", – сказал Эллисон.

По его словам, обеспечить механизмы страхования для авиации будет проще, если самолеты начнут летать из аэропорта "Львов", но президент Владимир Зеленский настаивает на том, чтобы первым был открыт международный аэропорт "Борисполь".

Читайте также Трампу советуют два варианта по урегулированию войны в Украине

"Президент возненавидит меня за то, что я это сказал, потому что он сфокусирован на "Борисполе", однако начальный фокус - "Львов". Семь минут полета от Польши", - сказал старший партнер компании Marsh McLennan.

Он отметил, что пассажирские Airbus-320 и Boeing-737 также, как и небольшой пассажирский авиалайнер, будут нуждаться в страховке минимум на три четверти миллиарда долларов.

По словам Эллисона, окончательное решение о полетах будут приниматься в Офисе президента. Она будет зависеть от работы противовоздушной обороны, ситуации с безопасностью.

"Я продолжаю говорить, что Львов гораздо безопаснее Тель-Авива. Людям не нравится, когда я так говорю, но я говорю", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Министерство развития общин и территорий при поддержке посольства США разработало "дорожную карту" открытия воздушного пространства Украины в условиях военного положения.

Совместно с Marsh McLennan и пулом страховых компаний во главе с АСКОТ в Украине реализована программа страхования судов UNITY, благодаря которой суда работают в "морском коридоре" из черноморских портов. Общий объем покрытия по программе составляет $50 млн.